Экс-футболист Рахимич оценил новичка "Зенита"

Рахимич оценил новичка "Зенита" Аугусто
Бывший футболист московского ЦСКА Элвир Рахимич поделился мнением о новом нападающем "Зенита" Фелипе Аугусто.
"Сейчас я живу в основном в Стамбуле, поэтому смотрю матчи чемпионата Турции, а Фелипе Аугусто в "Трабзонспоре" видел и по телевизору, и вживую. Могу сказать, что это очень хороший футболист — сильное приобретение", - сказал Рахимич.
"Зенит" подписал нападающего турецкого "Трабзонспора" в текущее летнее трансферное окно. 22-летний центрфорвард подписал четырехлетний контракт и будет выступать за петербургскую команду под 9-м номером.
В составе "Трабзонспора" бразилец провел 40 матчей и отметился 15 забитыми голами.
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