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Рахимич оценил новичка "Зенита" Аугусто

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Бывший футболист московского ЦСКА Элвир Рахимич поделился мнением о новом нападающем "Зенита" Фелипе Аугусто.

Экс-футболист Рахимич оценил новичка "Зенита"
© ФК "Зенит"
"Сейчас я живу в основном в Стамбуле, поэтому смотрю матчи чемпионата Турции, а Фелипе Аугусто в "Трабзонспоре" видел и по телевизору, и вживую. Могу сказать, что это очень хороший футболист — сильное приобретение", - сказал Рахимич.
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"Зенит" подписал нападающего турецкого "Трабзонспора" в текущее летнее трансферное окно. 22-летний центрфорвард подписал четырехлетний контракт и будет выступать за петербургскую команду под 9-м номером.

В составе "Трабзонспора" бразилец провел 40 матчей и отметился 15 забитыми голами.

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