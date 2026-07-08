Галактионов рассказал о целях «Локомотива» на сезон

Галактионов — о целях «Локомотива» на сезон: «Результат как минимум должен быть как в прошлом сезоне»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил «Матч ТВ», что минимальная цель московской команды в сезоне‑2026/27 РПЛ — третье место.
«Локомотив» в минувшем сезоне чемпионата России завоевал бронзу.
— Можете сформулировать цели «Локомотива» на следующий сезон?
— «Локомотив» — большой клуб, с большими амбициями. Важно не только стабилизировать то, что у нас есть сейчас, но и постараться сделать определенный скачок и шаг вперед по результату и качеству игры. Результат как минимум должен быть таким же, как в прошлом сезоне, как максимум — лучше, — сказал Галактионов «Матч ТВ».
Железнодорожники в первом туре РПЛ 26 июля примут грозненский «Ахмат».
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