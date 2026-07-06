Трамп лично добивался отмены дисквалификации игрока сборной США на ЧМ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп трижды связывался с руководством ФИФА по вопросу снятия запрета на участие нападающего Фоларина Балогуна в матчах чемпионата мира. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, первый звонок из Белого дома в Международную федерацию футбола поступил в среду. Всего в ФИФА поступило три обращения от американского лидера с требованием пересмотреть наказание для форварда.

Игрок сборной США получил красную карточку во встрече с Боснией и Герцеговиной (2:0) за грубый фол против Тарика Мухаремовича. Автоматическая дисквалификация предполагала пропуск следующего матча — 1/8 финала против Бельгии. Однако 5 июля ФИФА заменила наказание на условную дисквалификацию сроком на один год, позволив Балогуну выйти на поле.

Трамп впоследствии поблагодарил организацию за пересмотр решения. Ранее GiveMeSport сообщал, что представители Белого дома напрямую связывались с ФИФА по поводу этого эпизода.

В Королевском футбольном союзе Бельгии решение вызвало недоумение, там изучают возможность его оспорить. Как отмечает Opta, с момента введения желтых и красных карточек на ЧМ-1970 ни один игрок не выходил на поле в следующем матче после удаления. Балогун может стать первым. Встреча 1/8 финала США — Бельгия состоится 7 июля в Сиэтле (в 3:00 по московскому времени).