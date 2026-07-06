«Куда ты идешь, FIFA?»: Блаттер вмешался в скандал с Трампом на ЧМ
Бывший президент FIFA Йозеф Блаттер раскритиковал отмену наказания для американского футболиста Фоларина Балогуна. Блаттер написал в соцсети X, что красные карточки должны отменяться по правилам, а не по звонку политиков.
Скандал вокруг сборной США начался после матча с Боснией и Герцеговиной. Нападающий американцев Балогун получил красную карточку - он наступил на лодыжку футболиста Тарика Мухаремовича во время подката. Балогун должен был пропустить важнейшую игру 1/8 финала против Бельгии. Однако Белый дом вмешался в ситуацию - как рассказали The New York Times и Politico, в борьбе за игрока участвовали министр торговли США и крупные спонсоры сборной.
СМИ выяснили, что президент США Дональд Трамп лично позвонил главе FIFA Джанни Инфантино. В разговоре Трамп намекнул на предвзятость бразильского судьи. Юристы американской федерации футбола срочно подали апелляцию. Они заявили, что арбитр не имел права использовать замедленный видеоповтор при вынесении наказания.
В итоге за день до матча с Бельгией дисциплинарный комитет FIFA принял уникальное решение. Дисквалификацию Балогуна заморозили на год, и ему разрешили играть. Трамп сразу поблагодарил FIFA за «исправление несправедливости». Федерация заявила, что решение было независимым, но детальный отчет публиковать не стала.
В Европе это решение вызвало волну возмущения. Футбольная ассоциация Бельгии выразила протест и начала изучать юридические варианты ответа на ситуацию. Бельгийские политики назвали случившееся позором. Они обвинили FIFA в том, что организация прогнулась под давлением Трампа. Матч 1/8 финала ЧМ между сборными США и Бельгии состоится в ночь на 7 июля.
Блаттер подчеркнул, что красные карточки «не отменяются телефонными звонками политиков» - такие решения принимаются «независимыми органами на основе правил и доказательств.
«Если президент США вмешивается в работу президента FIFA и игрока вдруг оправдывают перед матчем на вылет с чемпионате мира - то возникает неизбежный вопрос: куда ты идешь, FIFA?» - заключил Блаттер.
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