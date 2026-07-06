«Тоттенхэм» приобрел полузащитника за рекордную для клуба сумму

«Тоттенхэм» объявил о трансфере полузащитника Сандро Тонали из «Ньюкасла».

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По данным Sky Sports, Тонали стал самым дорогим приобретением в истории «Тоттенхэма». Сделка оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов. Из них 92,5 миллиона «Ньюкасл» получит сразу, также предусмотрены бонусы в размере 7,5 млн фунтов.

Срок контракта рассчитан на шесть лет. Зарплата футболиста в «Тоттенхэме» составит 275 тысяч фунтов в неделю.

Предыдущий трансферный рекорд «Тоттенхэма» был установлен 2 июля, когда «шпоры» оформили переход Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма» за 85 млн фунтов.

Тонали в прошлом сезоне английской премьер‑лиги провел 35 матчей и отдал два результативных паса.