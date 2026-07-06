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Нападающий "Оренбурга" близок к переходу в БАТЭ

Rusfootball

Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский сообщил о намерении клуба подписать российского форварда.

Игрок "Оренбурга" близок к переходу в БАТЭ
© ФК "Арсенал" Тула
"Действительно, мы занимаемся переходом Игнатьева в наш клуб. Иван сейчас проходит медосмотр, в ближайшее время планируем включить его в заявку", - цитирует Капского "Чемпионат".
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За свою карьеру Иван Игнатьев, помимо "Краснодара", воспитанником которого является, выступал за алжирскую "Кабилию", армянский "Урарту", сербский "Железничар", "Сочи", московский "Локомотив", самарские "Крылья Советов", "Оренбург" и казанский "Рубин". Весеннюю часть минувшего сезона 27-летний нападающий на правах аренды провел в тульском "Арсенале", за который сыграл в 3 матчах и не отметился результативными действиями.

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