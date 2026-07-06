Игрок "Оренбурга" близок к переходу в БАТЭ

Нападающий "Оренбурга" близок к переходу в БАТЭ
Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский сообщил о намерении клуба подписать российского форварда.
"Действительно, мы занимаемся переходом Игнатьева в наш клуб. Иван сейчас проходит медосмотр, в ближайшее время планируем включить его в заявку", - цитирует Капского "Чемпионат".
За свою карьеру Иван Игнатьев, помимо "Краснодара", воспитанником которого является, выступал за алжирскую "Кабилию", армянский "Урарту", сербский "Железничар", "Сочи", московский "Локомотив", самарские "Крылья Советов", "Оренбург" и казанский "Рубин". Весеннюю часть минувшего сезона 27-летний нападающий на правах аренды провел в тульском "Арсенале", за который сыграл в 3 матчах и не отметился результативными действиями.
Холанд о Норвегии в 1/4 финала ЧМ: «У нас ушло 28 лет, чтобы этого добиться – мне 25, я не виноват в этом. Игра против Бразилии показала, что мы одна из лучших сборных Европы и мира»
Бельгия рассматривает возможность обращения в CAS после остановки дисквалификации Балогуна
Девушка Холанда расплакалась после его второго гола Бразилии