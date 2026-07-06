$77.2388.03

Филипе Луис стал главным тренером "Монако", за который выступает Головин

ТАСС

Бразилец Филипе Луис назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин. Об этом сообщает пресс-служба "Монако".

Луис стал главным тренером "Монако"
© ТАСС

Соглашение с 40-летним специалистом рассчитано до июня 2028 года.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

С октября 2024 года по март 2026-го Филипе Луис возглавлял бразильский "Фламенго". Под его руководством команда стала чемпионом страны, выиграла Кубок Либертадорес, кубок и суперкубок Бразилии.

ТАСС: главные новости
Спортс: главные новости