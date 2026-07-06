Филипе Луис стал главным тренером "Монако", за который выступает Головин
Бразилец Филипе Луис назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин. Об этом сообщает пресс-служба "Монако".
Соглашение с 40-летним специалистом рассчитано до июня 2028 года.
С октября 2024 года по март 2026-го Филипе Луис возглавлял бразильский "Фламенго". Под его руководством команда стала чемпионом страны, выиграла Кубок Либертадорес, кубок и суперкубок Бразилии.
Холанд о Норвегии в 1/4 финала ЧМ: «У нас ушло 28 лет, чтобы этого добиться – мне 25, я не виноват в этом. Игра против Бразилии показала, что мы одна из лучших сборных Европы и мира»
Бельгия рассматривает возможность обращения в CAS после остановки дисквалификации Балогуна
Девушка Холанда расплакалась после его второго гола Бразилии