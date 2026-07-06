Сборная России по футзалу сыграет на международном турнире

Сборная России по футзалу примет участие в международном турнире, который состоится в Бангкоке. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Соревнования пройдут с 1 по 6 августа. Соперниками россиян станут команды Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии.
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С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров из-за ситуации на Украине.
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