«Это безумие!»: Юрген Клопп раскритиковал Трампа и FIFA

Немецкий тренер, бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал безумием решение FIFA по футболисту Фоларину Балогуну, пишет La Gazzetta dello Sport. Немецкий тренер раскритиковал отмену дисквалификации нападающего после вмешательства политиков.

Скандал разгорелся после того, как дисциплинарный комитет FIFA заморозил красную карточку американского форварда Балогуна перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией. СМИ сообщили, что решению предшествовал телефонный звонок президента США Дональда Трампа главе FIFA Джанни Инфантино.

Ситуация вокруг американского нападающего вызвала волну недовольства в Европе. Футбольная ассоциация Бельгии и местные политики назвали случившееся позором и давлением на независимые спортивные органы.

К критике присоединился и Клопп. Немецкий тренер заявил, что Трамп и Инфантино ничего не смыслят в футболе и не должны вмешиваться в дела спорта.

«Если Трамп и Инфантино действительно говорили об этом, это безумие. Мы должны сказать, что это наша игра, а не их», - подчеркнул тренер.

Клопп назвал удаление Балогуна справедливым и соответствующим правилам. Он напомнил, что в истории футбола бывали ошибочные и нелепые красные карточки, но решения арбитров всегда оставались в силе.

Несмотря на критику, Балогун выйдет на поле против бельгийцев в ночь на 7 июля - его дисквалификацию заморозили на год.