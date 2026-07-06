Дзюба: уровень Саудовской Аравии выше, чем РПЛ

Известный российский нападающий Артём Дзюба высказался об уровне чемпионата России в сравнении с высшей лигой Саудовской Аравии. Он считает, что саудовский чемпионат по уровню превосходит Российскую Премьер-Лигу за счёт звёзд мирового масштаба.

— Уровень Саудовской Аравии выше, чем РПЛ? Понятно, что там звёзды. Но футбол?

— Определённо. За счёт больших звёзд он выше. Было бы интересно посмотреть. Наверное, да, — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в чемпионате Саудовской Аравии играют такие именитые футболисты, как Карим Бензема, Криштиану Роналду, Садио Мане и другие.