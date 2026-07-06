Оздоев обратился к болельщикам «Краснодара»

Новый полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев обратился к болельщикам после перехода в стан «быков».

«Быки», всем привет! Я Магомед Оздоев, и теперь я игрок «Краснодара». До встречи!» — приводит слова Оздоева официальный телеграм-канал краснодарского клуба.

Оздоев выступал за ПАОК с лета 2023 года. В минувшем сезоне на его счету девять забитых мячей и пять результативных передач в 50 матчах во всех турнирах.

Последним клубом в Оздоева в России был санкт-петербургский «Зенит», из которого он перебрался в турецкий «Карагюмрюк» в 2022 году. Также на родине полузащитник выступал за «Рубин», «Ахмат» и «Локомотив». На счету Оздоева 35 встреч за сборную России.