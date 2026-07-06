«Акрон» обыграл «Ротор» в товарищеском матче на сборе в Москве
Тольяттинский «Акрон» одержал победу над волгоградским «Ротором» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Москве.
Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей голы забили Слободан Тедич и Руслан Меткалов, также один мяч в свои ворота отправил футболист «Ротора».
«Акрон» на сборах в Москве проведет еще четыре контрольные игры. 11 июля команда встретится со столичным «Локомотивом» и воронежским «Факелом», а 18 июля сыграет против московского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов».
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