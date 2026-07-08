Игрок ПСЖ перешел в «Эспаньол»

Полузащитник «ПСЖ» Габриэл Москардо перешёл в «Эспаньол»
20-летний полузащитник «ПСЖ» Габриэл Москардо перешёл в «Эспаньол» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «парижан» на официальном сайте.
По данным источника, Москардо присоединился к «Эспаньолу» на правах аренды сроком на один сезон без права выкупа. Согласно порталу Transfermarkt, сумма трансфера составила € 7 млн. Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2028 года.
Во французский клуб Москардо перешёл в январе 2024 года. За это время он в четвёртый раз отправляется в аренду.
В минувшем сезоне бразилец выступал за «Брагу». Москардо провёл 39 матчей за португальский клуб, забил один мяч и отметился одной голевой передачей.
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