Роналду ушел в слезах после вылета с ЧМ-2026

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не сдержал слез после проигрыша в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года национальной команде Испании.
Нападающий за всю свою игровую карьеру, которая началась в 2001 году, так и не сумел стать чемпионом мира. Несмотря на то, что Роналду выступал за сборную Португалии с 2003 года и даже доходил вместе с командой до полуфинала, золото так и не было взято.
Этот чемпионат мира для 41-летнего Роналду стал последним в его карьере.
Игра прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Техасе, единственный гол в ворота португальцев сумел забить на 90+1-й минуте полузащитник испанцев Микель Мерино.
Таким образом, Испания одержала победу над Португалией со счетом 1:0 и выбила их из турнира.
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