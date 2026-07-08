«Реал» продаст защитника в «Бетис»

«Реал» за 4 млн евро продаст Франа в «Бетис». У мадридцев будет право на 50% от перепродажи защитника
Защитник «Реала» Фран Гарсия переходит в «Бетис».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что клубы подписали соглашение о переходе 26-летнего игрока.
Сумма трансфера составит 4 млн евро, при этом «Мадрид» сохранит за собой право на 50% от суммы последующей продажи испанца.
Гарсия дал согласие на переход в «Бетис», медосмотр уже запланирован.
Со статистикой Франа можно ознакомиться по ссылке.
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