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«Реал» за 4 млн евро продаст Франа в «Бетис». У мадридцев будет право на 50% от перепродажи защитника

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Защитник «Реала» Фран Гарсия переходит в «Бетис».

«Реал» продаст защитника в «Бетис»
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Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что клубы подписали соглашение о переходе 26-летнего игрока.

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Сумма трансфера составит 4 млн евро, при этом «Мадрид» сохранит за собой право на 50% от суммы последующей продажи испанца.

Гарсия дал согласие на переход в «Бетис», медосмотр уже запланирован.

Со статистикой Франа можно ознакомиться по ссылке.

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