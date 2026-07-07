Новый стадион "Торпедо" не откроют летом

Проведение первого матча московского футбольного клуба "Торпедо" на новом стадионе планируется не раньше осени. Об этом журналистам сообщил генеральный директор черно-белых Владимир Леонченко.

Решение о реконструкции стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова было принято в 2020 году.

"Мы планируем провести первый матч на новом стадионе как можно скорее, но не раньше осени. Вместимость арены составит 15 тыс. зрителей, - сказал Леонченко. - На стадионе будет искусственное поле. Это в том числе связано с тем, что наш стадион будет как местом для проведения матчей, так и базой для основной команды".

Стадион построен в 1959 году в качестве тренировочного поля для одноименной футбольной команды. К 2020 году спортивный комплекс устарел и было принято решение о его реконструкции. "Торпедо" выступает в Лиге PARI (Первой лиги), в первом матче нового сезона московская команда 13 июля на выезде сыграет против екатеринбургского "Урала".

"Торпедо" основано в 1924 году. Московский клуб трижды выиграл чемпионат СССР, также семь раз побеждал в кубке страны.