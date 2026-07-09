В ВОЗ поддержали Мбаппе в конфликте с сенатором Парагвая

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в своих соцсетях выступил в защиту нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, подвергшегося расистским нападкам со стороны парагвайского сенатора Селесты Амарильи.

«Какой позор! Расизм — это не шутка, не черта характера и не оправдание, основанное на том, «откуда я родом». Это нарушение основ человеческого достоинства. Общественные деятели несут особую ответственность за то, чтобы отвергать ненависть, а не аргументировать ее. Мбаппе заслуживает извинений, как и все, кто подвергся нападкам такого характера», — написал Гебрейесус.

После матча 1/8 финала между сенатор Парагвая Селеста Амарилья заявила, что Мбаппе — «колонизированный камерунец, который притворяется французом, злопамятный, нувориш, высокомерный и уродливый». Мбаппе в ответ назвал ее «презренной женщиной». Сенатор в итоге извинилась, однако потребовала того же от Мбаппе и пригрозила судом.

Встреча Парагвая и Франции завершилась победой французов со счетом 1:0. Килиан Мбаппе забил единственный мяч с пенальти на 70-й минуте. Француз пробил низом в правый угол ворот, а голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль прыгнул в противоположную сторону.