Экс-тренер «Челси» возглавил «Париж»

Лиэм Росеньор назначен на пост главного тренера «Парижа».

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41-летний специалист подписал соглашение с французским клубом до июня 2028 года.

Росеньор заменил Антуана Комбуаре на этой должности.

Росеньор начал прошлый сезон во главе «Страсбура», после чего в январе 2026 года перешел на работу «Челси». Из лондонского клуба он был уволен в апреле.

В прошлом сезоне «Париж» занял 11-е место в Лиге 1, набрав 44 очка в 34 матчах.