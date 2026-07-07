Экс-тренер «Челси» возглавил «Париж»

Экс-тренер «Челси» Росеньор возглавил «Париж», сменив Комбуаре. Контракт – до 2028 года
Лиэм Росеньор назначен на пост главного тренера «Парижа».
41-летний специалист подписал соглашение с французским клубом до июня 2028 года.
Росеньор заменил Антуана Комбуаре на этой должности.
Росеньор начал прошлый сезон во главе «Страсбура», после чего в январе 2026 года перешел на работу «Челси». Из лондонского клуба он был уволен в апреле.
В прошлом сезоне «Париж» занял 11-е место в Лиге 1, набрав 44 очка в 34 матчах.
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