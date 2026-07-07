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В «Реале» обсуждают преемника Куртуа — Mundo Deportivo

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В мадридском «Реале» начинают обсуждать возможных преемников 34-летнего вратаря Тибо Куртуа. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

В «Реале» обсуждают преемника вратаря Куртуа
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По информации источника, среди кандидатов упоминается голкипер «Брайтона» и сборной Нидерландов Барт Вербрюгген. Кроме того, в клубе также рассчитывают на собственную академию, где главным претендентом считается Фран Гонсалес, голкипер «Реала Кастильи».

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При этом отмечается, что на сегодняшний день Куртуа незаменим, поэтому вопрос подписания нового вратаря не является срочным.

Тибо Куртуа выступает в составе «Реала» с 2018 года. В октябре 2022 года он получил трофей Льва Яшина, став лучшим вратарём сезона-2021/2022.

Сейчас Куртуа находится в расположении сборной Бельгии для участия в чемпионате мира — 2026.

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