Главу ФИФА призвали уйти в отставку

Член парламента Великобритании Эд Дейви на своей странице в социальной сети Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино уйти в отставку.

Политик посчитал, что на посту должен работать человек, который искоренит коррупцию в организации.

«Независимо от места проведения, чемпионат мира принадлежит болельщикам, а не таким гангстерам, как Дональд Трамп», — заявил он.

Ранее журналист The Guardian Ромен Молина сообщил, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) зреет план сменить Инфантино после отмены красной карточки нападающему сборной США Фоларину Балогуну перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Европейские функционеры обеспокоены тем, что решение Инфантино в пользу Балогуна может быть воспринято как политическое вмешательство и нарушение принципов независимости организации.

О допуске Балогуна стало известно 5 июля. Перед этим Инфантино позвонил Трамп и попросил главу ФИФА пересмотреть ситуацию с красной карточкой.