Главу ФИФА призвали уйти в отставку

В Великобритании призвали главу ФИФА уйти в отставку
Член парламента Великобритании Эд Дейви на своей странице в социальной сети Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино уйти в отставку.
Политик посчитал, что на посту должен работать человек, который искоренит коррупцию в организации.
«Независимо от места проведения, чемпионат мира принадлежит болельщикам, а не таким гангстерам, как Дональд Трамп», — заявил он.
Ранее журналист The Guardian Ромен Молина сообщил, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) зреет план сменить Инфантино после отмены красной карточки нападающему сборной США Фоларину Балогуну перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Европейские функционеры обеспокоены тем, что решение Инфантино в пользу Балогуна может быть воспринято как политическое вмешательство и нарушение принципов независимости организации.
О допуске Балогуна стало известно 5 июля. Перед этим Инфантино позвонил Трамп и попросил главу ФИФА пересмотреть ситуацию с красной карточкой.
Роналду стал самым возрастным футболистом, сыгравшим 90 минут в матче плей-офф ЧМ – в 41 год и 151 день
ФИФА поддержала Клауса, о котором говорил Трамп на фоне удаления Балогуна: «Один из ведущих арбитров мира. Он демонстрировал профессионализм и добросовестность всю карьеру»
Мартинес о том, почему не выпустил Рамуша в матче с Испанией: «Криштиану был готов отыграть 90 минут. Нам нужно было сдержать атаку испанцев – менять нападающих не было смысла»