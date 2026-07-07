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Известны дата и время первых туров РПЛ

Спорт день за днем

Пресс-служба РПЛ опубликовала расписание первых туров сезона-2026/27. Указано московское время.

Опубликовано расписание первых туров РПЛ
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1-й тур

ЧМ-2026
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24 июля (пятница)

20:00 ЦСКА – «Балтика»

25 июля (суббота)

14:00 «Динамо» (Москва) – «Крылья Советов»

16:15 «Акрон» – «Зенит»

18:30 «Факел» – «Динамо» (Махачкала)

20:45 «Спартак» – «Родина»

26 июля (воскресенье)

14:30 «Оренбург» – «Ростов»

17:00 «Локомотив» – «Ахмат»

19:30 «Рубин» – «Краснодар»

С датами следующих туров можно ознакомиться на официальном сайте РПЛ.

Действующим чемпионом страны является «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли золото в седьмой раз последние 8 сезонов. Серебро завоевал «Краснодар». Тройку лидеров замкнул «Локомотив».

Из Первой лиги в Премьер-лигу вышли московская «Родина» и воронежский «Факел».

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