Опубликовано расписание первых туров РПЛ

Известны дата и время первых туров РПЛ
Пресс-служба РПЛ опубликовала расписание первых туров сезона-2026/27. Указано московское время.
1-й тур
24 июля (пятница)
20:00 ЦСКА – «Балтика»
25 июля (суббота)
14:00 «Динамо» (Москва) – «Крылья Советов»
16:15 «Акрон» – «Зенит»
18:30 «Факел» – «Динамо» (Махачкала)
20:45 «Спартак» – «Родина»
26 июля (воскресенье)
14:30 «Оренбург» – «Ростов»
17:00 «Локомотив» – «Ахмат»
19:30 «Рубин» – «Краснодар»
С датами следующих туров можно ознакомиться на официальном сайте РПЛ.
Действующим чемпионом страны является «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли золото в седьмой раз последние 8 сезонов. Серебро завоевал «Краснодар». Тройку лидеров замкнул «Локомотив».
Из Первой лиги в Премьер-лигу вышли московская «Родина» и воронежский «Факел».
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