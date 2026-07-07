В футболиста ударила молния

В Малайзии молния ударила в спортсмена во время футбольного матча, передает Mothership.
Инцидент произошел во время товарищеской игры между Veteran FC и Tanjung Minyak FC. Через десять минут после стартового свистка начался небольшой дождь, а затем раздался сильный раскат грома. Арбитр встречи и два футболиста упали без сознания. Одного футболиста спасти не удалось.
Глава футбольной ассоциации Малайзии заявил, что организаторы матчей не должны бояться останавливать или откладывать игру из-за плохих погодных условий.
В июне 2025 года норвежский лыжник Аудун Гренвольд не выжил после удара молнии.
В 2010 году в канадском Ванкувере Гренвольд выиграл бронзовую медаль Олимпиады во фристайле.
Роналду стал самым возрастным футболистом, сыгравшим 90 минут в матче плей-офф ЧМ – в 41 год и 151 день
ФИФА поддержала Клауса, о котором говорил Трамп на фоне удаления Балогуна: «Один из ведущих арбитров мира. Он демонстрировал профессионализм и добросовестность всю карьеру»
Мартинес о том, почему не выпустил Рамуша в матче с Испанией: «Криштиану был готов отыграть 90 минут. Нам нужно было сдержать атаку испанцев – менять нападающих не было смысла»