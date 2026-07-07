«Балтика» разгромила турецкий «Ыспартаспор»

Сегодня, 7 июля, «Балтика» открыла программу межсезонных товарищеских матчей. В первой летней игре калининградцы встретились с турецким клубом «Ыспартаспор». Матч завершилась со счётом 11:0 в пользу российской команды. При этом было принято решение завершить игру на 70-й минуте из-за сильной жары.

© Чемпионат.com

Голы в составе «Балтики» забивали Фахд Муфи (дубль), Дмитрий Никитин (шесть голов), Тентон Йенне и Иван Беликов (дубль).

В минувшем сезоне «Балтика» набрала 46 очков и заняла шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В Фонбет Кубке России балтийцы дошли до второго этапа 1/4 финала Пути регионов.