«Балтика» разгромила турецкий «Ыспартаспор» со счётом 11:0 в товарищеском матче
Сегодня, 7 июля, «Балтика» открыла программу межсезонных товарищеских матчей. В первой летней игре калининградцы встретились с турецким клубом «Ыспартаспор». Матч завершилась со счётом 11:0 в пользу российской команды. При этом было принято решение завершить игру на 70-й минуте из-за сильной жары.
Голы в составе «Балтики» забивали Фахд Муфи (дубль), Дмитрий Никитин (шесть голов), Тентон Йенне и Иван Беликов (дубль).
В минувшем сезоне «Балтика» набрала 46 очков и заняла шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В Фонбет Кубке России балтийцы дошли до второго этапа 1/4 финала Пути регионов.
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