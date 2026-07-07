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«Ювентус» объявил о назначении Массары спортивным директором. Он ушел из «Ромы» на фоне конфликта с Гасперини

Sports.ru

«Ювентус» объявил о назначении Фредерика Массары на должность спортивного директора.

«Ювентус» назначил нового спортивного директора
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В туринском клубе Массара будет отвечать за управление и развитие мужских команд, разработку и реализацию спортивных стратегий и проектов клуба.

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В мае этого года Массара покинул пост спортивного директора «Ромы». Ранее 57-летний специалист занимал аналогичную должность в «Милане».

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