«Ювентус» назначил нового спортивного директора

«Ювентус» объявил о назначении Фредерика Массары на должность спортивного директора.

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В туринском клубе Массара будет отвечать за управление и развитие мужских команд, разработку и реализацию спортивных стратегий и проектов клуба.

В мае этого года Массара покинул пост спортивного директора «Ромы». Ранее 57-летний специалист занимал аналогичную должность в «Милане».