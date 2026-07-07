«Ювентус» назначил нового спортивного директора

«Ювентус» объявил о назначении Массары спортивным директором. Он ушел из «Ромы» на фоне конфликта с Гасперини
«Ювентус» объявил о назначении Фредерика Массары на должность спортивного директора.
В туринском клубе Массара будет отвечать за управление и развитие мужских команд, разработку и реализацию спортивных стратегий и проектов клуба.
В мае этого года Массара покинул пост спортивного директора «Ромы». Ранее 57-летний специалист занимал аналогичную должность в «Милане».
Кан о ситуации с Балогуном: «Предлагаю ФИФА отменить желтую Баллака в полуфинале ЧМ-2002. Можно переиграть финал против Бразилии, раз на то пошло»
Роналду стал самым возрастным футболистом, сыгравшим 90 минут в матче плей-офф ЧМ – в 41 год и 151 день
ФИФА поддержала Клауса, о котором говорил Трамп на фоне удаления Балогуна: «Один из ведущих арбитров мира. Он демонстрировал профессионализм и добросовестность всю карьеру»