Игрок "Спартака" может продолжить карьеру в Турции

Угальде может продолжить карьеру в Турции - источник
Манфред Угальде рассчитывает сменить клуб в нынешнее трансферное окно.
Как пишет Metaratings, представители нападающего "Спартака" уже начали искать ему новую команду. По информации источника, агенты предложили услуги костариканского форварда нескольким турецким клубам, в том числе "Галатасараю" и "Фенербахче". При этом сам футболист не считает чемпионат Турции предпочтительным вариантом, однако настроен покинуть московский клуб и продолжить карьеру на новом уровне.
В прошедшем сезоне 23-летний форвард принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал четыре ассиста на партнёров.
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