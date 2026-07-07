Габи возвращается в «Атлетико» Мадрид в составе тренерского штаба
Бывший футболист мадридского «Атлетико» Габи Фернандес возвращается в родной клуб в составе тренерского штаба, сообщает издание Marca.
По данным источника, с нового сезона Габи продолжит сотрудничество с главным тренером Диего Симеоне, но уже в качестве его помощника, и заменит Нельсона Виваса, который покидает команду спустя восемь лет работы.
Габи является воспитанником «Атлетико». Он выступал за команду «матросников» с 2004 по 2007, а затем с 2011 по 2018 год. После ухода из клуба он два сезона отыграл за катарский «Аль-Садд», где и завершил игровую карьеру в 2020 году. Затем он начал тренерскую деятельность, успев поработать с молодежным составом «Хетафе» и в структуре «Реал Сарагосы».
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