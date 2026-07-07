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Аршавин об опозданиях Вендела на сборы: «В «Зените» давно это приняли, он игрок экстракласса. Не знаю, почему третий год это обсуждают»

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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что в клубе не видят проблем с опозданиями Вендела на сборы.

Аршавин высказался об опозданиях Вендела на сборы
© Sports.ru

Этим летом бразильский полузащитник вновь вернулся в расположение «Зенита» из отпуска позже установленного срока. Помощник Сергея Семака Вильям Оливейра заявил, что опоздание Вендела было оговорено с клубом.

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«Нужно ли что-то делать с Венделом? Ему, наоборот, не надо мешать. Человек на третьей минуте забил (махачкалинскому «Динамо» в товарищеском матче – Спортс’‘). В «Зените» давно это приняли. Не знаю, почему вы это обсуждаете третий год. Уже всем все понятно. Он игрок экстракласса. Что сделать, если приезжает чуть позже?» – сказал Аршавин.
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