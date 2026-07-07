Аршавин высказался об опозданиях Вендела на сборы

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что в клубе не видят проблем с опозданиями Вендела на сборы.

Этим летом бразильский полузащитник вновь вернулся в расположение «Зенита» из отпуска позже установленного срока. Помощник Сергея Семака Вильям Оливейра заявил, что опоздание Вендела было оговорено с клубом.