Сперцян объяснил, почему решился на переход из «Краснодара» в «Аль‑Ахли»

Полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян объяснил, почему решился на переход из российского «Краснодара» в саудовский «Аль‑Ахли».

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Во вторник российский клуб официально объявил о трансфере 26‑летнего хавбека.

— Пришло время сказать до свидания. Впереди новый этап моей карьеры. Такое случилось и у меня. Я был готов, но не могу сказать, что я всегда думал об этом. Поэтому мне немного тяжело сейчас, немного грустно, но внутренне я этого хотел. Поэтому я еду туда, чтобы в первую очередь показать — откуда я и где я вырос. Отдельное спасибо руководству клуба, которое верило, поддерживало меня, всегда было рядом до сегодняшнего дня. И вместе с ними мы приняли вместе это решение, за это им большая благодарность. Я не прощаюсь, а говорю до свидания. Всех обнимаю и люблю, — заявил Сперцян в интервью клубной пресс‑службе.

В сезоне‑2024/25 в роли капитана Сперцян привел «Краснодар» к первому чемпионству в истории клуба. В сезоне‑2025/26 полузащитник стал лучшим ассистентом РПЛ (16 голевых передач) и лучшим по системе «гол + пас» — 29 очков (13+16).