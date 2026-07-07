«Краснодар» обратился к Сперцяну после его перехода в «Аль-Ахли»

«Краснодар» обратился к своему экс-капитану Эдуарду Сперцяну после его трансфера в «Аль-Ахли», о котором было объявлено накануне.

«Мы не прощаемся — мы говорим друг другу: «До свидания». Будем скучать, кэп! И обязательно будем болеть за тебя», — написала пресс-служба южного клуба.

СМИ сообщали, что Сперцян подпишет с «Аль-Ахли» контракт на четыре года. Зарплата игрока в новой команде, по слухам, составит € 6 млн.

В сезоне-2025/2026 Эдуард Сперцян принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. Действующий контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.