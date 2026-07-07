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«Оренбург» объявил о подписании Бенхамина Боша

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Нападающий аргентинского клуба «Велес Сарсфилд» Бенхамин Бош продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге. Футболист подписал контракт с «Оренбургом». Сделка представляет собой аренду до конца сезона-2026/2027 с последующим правом выкупа.

«Оренбург» объявил о подписании игрока аргентинского клуба
© РИА Новости

«Между ФК «Оренбург» и «Велес Сарсфилд» достигнута договоренность об аренде нападающего до конца сезона 2026/27 с правом выкупа. Бош — 21-летний воспитанник аргентинского «Велес Сарсфилд», выступавший за молодежную и главную команды родного клуба. Прошлый сезон провел в аренде в «Платенсе». Вызывался в юношеские и молодежные сборные Аргентины», — написала пресс-служба оренбуржцев.
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В минувшем сезоне «Оренбург» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Клуб сумел сохранить прописку в элитном дивизионе.

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