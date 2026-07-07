Генич отреагировал на трансфер Сперцяна в «Аль-Ахли»

Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич отреагировал на трансфер армянского полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли».

«Эдо, спасибо! Ни капли осуждения, максимум понимания за твой выбор! Удачи!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

СМИ сообщали, что Сперцян подпишет с «Аль-Ахли» контракт на четыре года. Зарплата игрока в новой команде, по слухам, составит € 6 млн.

В сезоне-2025/2026 Эдуард Сперцян принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. Контракт игрока с «Краснодаром» был рассчитан до 30 июня 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.