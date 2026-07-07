Ловчев высказался о переходе Сперцяна в «Аль‑Ахли»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев, комментируя «Матч ТВ» переход полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль‑Ахли», заявил, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее, чем Российская премьер‑лига (РПЛ).

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О переходе было объявлено во вторник.

— Сейчас в футболе каждый человек — это товар. Значит, дали больше денег. В Саудовской Аравии вообще платят очень большие деньги. Сперцян довольно молодой футболист, но в России не осталось игроков, у которых ему можно было чему‑то поучиться. А в Саудовской Аравии их очень много, можно играть с ними, учиться и зарабатывать деньги. Чемпионат Саудовской Аравии сильнее, чем российский. Там очень много звезд, — сказал Ловчев «Матч ТВ».

Сперцяну 26 лет. В сезоне‑2024/25 в роли капитана он привел «Краснодар» к первому чемпионству в истории клуба. В сезоне‑2025/26 полузащитник стал лучшим ассистентом РПЛ (16 голевых передач) и лучшим по системе «гол + пас» — 29 очков (13+16).