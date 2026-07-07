Мостовой: Сперцян может вернуться в "Краснодар"

Армянский полузащитник Эдуард Сперцян принял правильное решение, перейдя в футбольный клуб "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, он заработает там большие деньги, а потом спокойно сможет вернуться в "Краснодар". Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

Во вторник "Краснодар" объявил об уходе своего воспитанника в "Аль-Ахли". Портал Football Armenia сообщал, что футболист будет зарабатывать по новому контракту €6 млн в год.

"Поддерживаться уровень у него будет в банке, поэтому не нужно обращать внимания на прогресс или что-то другое, человек уезжает и правильно делает. Сейчас заработает себе и своей семье на 50 лет вперед, - сказал Мостовой. - Он там побудет год-два, затем вернется в "Краснодар" или куда угодно, никто не задумывается о том, за каким прогрессом туда поехали Садио Мане, Карим Бензема, Криштиану Роналду. Не нужно обращать на продвижение карьеры сейчас, он там поиграет год-два, а потом сможет перейти куда угодно. И даже в "Краснодар".

Сперцяну 26 лет, он является воспитанником "Краснодара". Вместе с командой игрок в сезоне-2024/25 стал чемпионом России. Всего в составе "Краснодара" полузащитник забил 58 мячей и отдал 50 ассистов в 185 матчах.