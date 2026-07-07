Вратарь «Краснодара» попрощался со Сперцяном

Вратарь "Краснодара" Агкацев пожелал удачи Сперцяну удачи в "Аль-Ахли"
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в своем Telegram-канале пожелал удачи Эдуард Сперцяну в саудовском «Аль-Ахли».
«Эдо, брат. Спасибо за годы рядом. За дружбу, за поддержку, за эмоции и за все моменты, которые мы пережили. Горжусь тобой. Пусть на новом месте все сложится и душа будет в тепле. Наслаждайся этим этапом и давай там не выдумывай», — написал Агкацев.
В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. «Краснодар» в сезоне-2025/26 Российской премьер-лиги (РПЛ) занял второе место. Чемпионом России стал петербургский «Зенит», опередив «Краснодар» на одно очко.
Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.
«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти у «быков» не забили Боселли и Кевин Ленини, что привело к поражению команды. Для «Спартака» этот кубок стал пятым в российской истории и рекордным 15-м с учетом турниров, проводившихся в СССР и СНГ.
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