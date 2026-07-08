Дзюба ответил, почему не может назвать Карседо лучшим тренером РПЛ

Дзюба объяснил, почему не может назвать Карседо лучшим тренером РПЛ
Российский нападающий Артём Дзюба ответил на вопрос, почему не может назвать лучшим тренером в РПЛ наставника «Спартака» Хуана Карлоса Карседо. В минувшем сезоне красно-белые выиграли бронзовые медали РПЛ и победили в Фонбет Кубке России.
— Почему не можете назвать Хуана Карлоса Карседо лучшим тренером сезона? Он выиграл трофей.
— Он выиграл Кубок России. «Спартак» очень круто играл с сильными командами с позиции силы. Со слабыми командами играл неважно. Если они этот баланс найдут, могут на многое замахнуться. Карседо не так долго работал, как назвать лучшим тренера, который только приехал, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
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