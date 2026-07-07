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Махачкалинское «Динамо» проиграло аргентинской «Химнасии» в товарищеском матче

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Махачкалинское «Динамо» уступило аргентинской «Химнасии» в товарищеском матче на предсезонных сборах в Санкт‑Петербурге.

«Динамо» Мх уступило аргентинской «Химнасии»
© ФК «Динамо» Махачкала

Игра завершилась победой южноамериканской команды со счетом 3:1. Единственный мяч в составе махачкалинцев забил Хуссем Мрезиг.

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В предыдущих двух контрольных встречах «Динамо» обыграло «Ленинградец» со счетом 3:0 и уступило «Зениту» (0:2).

Второй сбор махачкалинской команды проходит с 7 по 17 июля в Санкт‑Петербурге.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. Махачкалинцы начнут сезон 25 июля на выезде в Воронеже.

«Динамо» (Махачкала) — «Химнасия» (Ла-Плата) — 1:3

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