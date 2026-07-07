«Динамо» Мх уступило аргентинской «Химнасии»

Махачкалинское «Динамо» уступило аргентинской «Химнасии» в товарищеском матче на предсезонных сборах в Санкт‑Петербурге.
Игра завершилась победой южноамериканской команды со счетом 3:1. Единственный мяч в составе махачкалинцев забил Хуссем Мрезиг.
В предыдущих двух контрольных встречах «Динамо» обыграло «Ленинградец» со счетом 3:0 и уступило «Зениту» (0:2).
Второй сбор махачкалинской команды проходит с 7 по 17 июля в Санкт‑Петербурге.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. Махачкалинцы начнут сезон 25 июля на выезде в Воронеже.
«Динамо» (Махачкала) — «Химнасия» (Ла-Плата) — 1:3
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