Несколько игроков сборной Норвегии заболели перед матчем с Англией

Несколько игроков сборной Норвегии заболели перед матчем 1/4 финала ЧМ с Англией
Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен сообщил, что несколько игроков заболели накануне четвертьфинального матча ЧМ.
По словам наставника норвежцев, наиболее серьезные симптомы наблюдаются у полузащитника Йёргена Ларсена, у которого поднялась температура. Еще несколько футболистов жалуются на кашель и проблемы с дыханием.
"У нас только Йёрген с повышенной температурой, хотя у некоторых наблюдался кашель и хрипы", — заявил Сольбаккен на предматчевой пресс-конференции.
Тренер считает, что причиной недомогания могли стать постоянные перелеты, работа кондиционеров и плотный график турнира.
При этом Сольбаккен не стал драматизировать ситуацию и отметил, что в составе делегации более 50 человек, поэтому случаи простуды в разгар турнира нельзя считать чем-то необычным.
Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Норвегии и Англии состоится 12 июля.
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