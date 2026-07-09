$76.487.35

«Это вопрос денежный». Радимов — о Тюкавине в «Зените»

Чемпионат.comиещё 1

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов высказался о возможном переходе центрального нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в санкт-петербургский клуб.

Радимов высказался о Тюкавине в «Зените»
© Чемпионат.com

Тюкавина хотите в «Зенит»?

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

— Главное, чтобы Семак хотел.

— Думаю, он хочет.

— Тут вопрос самого Тюкавина. Вопрос денежный. То есть думаю, переплачивать в данной ситуации тоже никто не будет. Но то, что Тюкавин классный футболист, который забьёт своё количество голов гарантированно за сезон… А с более сильными партнёрами, может, и больше, конечно же, «Зениту» бы он помог, — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости