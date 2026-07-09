Радимов высказался о Тюкавине в «Зените»

«Это вопрос денежный». Радимов — о Тюкавине в «Зените»
Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов высказался о возможном переходе центрального нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в санкт-петербургский клуб.
— Главное, чтобы Семак хотел.
— Думаю, он хочет.
— Тут вопрос самого Тюкавина. Вопрос денежный. То есть думаю, переплачивать в данной ситуации тоже никто не будет. Но то, что Тюкавин классный футболист, который забьёт своё количество голов гарантированно за сезон… А с более сильными партнёрами, может, и больше, конечно же, «Зениту» бы он помог, — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.
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