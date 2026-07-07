Месси стал абсолютным рекордсменом по матчам на ЧМ с учетом женских команд

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил абсолютный рекорд чемпионатов мира по футболу по количеству проведенных матчей, если учитывать соревнование с участием женских команд.

Он вышел в стартовом составе на игру 1/8 финала против египтян, которая стала для него 31-й на мировых первенствах. Прежде Месси делил первое место по этому показателю с американкой Кристин Лилли, которая в последний раз принимала участие в турнире в 2007 году. Среди мужчин ближайшим преследователем аргентинца является португалец Криштиану Роналду (27), который завершил участие на чемпионате мира - 2026.

Месси 39 лет, с 2023 года он выступает за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) "Интер Майами". В Европе аргентинец играл за французский "Пари Сен-Жермен" и испанскую "Барселону", в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Месси принадлежит рекорд по числу "Золотых мячей" (8).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.