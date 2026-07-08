Воспитанник "Зенита" покинул "Пари НН", выкупив свой контракт
"Пари НН" объявил об уходе защитника.
- Илья Кирш покидает футбольный клуб "Пари НН". 21-летний защитник воспользовался опцией выкупа собственного контракта, которая была прописана в его трудовом договоре, - сообщает пресс-служба нижегородцев.
Илья Кирш перешел в "Пари НН" из "Зенита-2" в феврале текущего года на правах аренды, а 1 июля нижегородцы выкупили футболиста у петербуржцев. За волжан защитник провел во всех турнирах десять матчей и не отметился результативными действиями.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 750 тысяч евро. Ранее сообщалось, что Кирш в летнее трансферное окно перейдет в калининградскую "Балтику".
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