Месси вчетверо превосходит Роналду по голам на ЧМ-2026 без учёта пенальти
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал автором гола в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против национальной команды Египта (3:2).
Мяч в ворота Египта стал для аргентинца восьмым на турнире. На данный момент Месси забивает в каждой встрече ЧМ-2026. Он забил по одному голу в ворота Египта, Кабо-Верде и Иордании, оформил дубль в матче с Австрией и хет-трик в игре с Алжиром. Игрок возглавляет гонку бомбардиров турнира.
Кроме того, футболист ещё ни разу не забивал с 11-метровой отметки — нападающий сборной Аргентины не реализовал пенальти в матчах с соперниками из Австрии (2:0) и Египта (3:2).
Форвард национальной команды Португалии Криштиану Роналду трижды забивал на ЧМ-2026: с игры 41-летний футболист поражал ворота соперников только в матче со сборной Узбекистана (5:0). В той игре Роналду сделал дубль. В матче со сборной Хорватии (2:1) он реализовал пенальти.
Месси и Роналду долгое время считались конкурентами в борьбе за статус лучшего футболиста мира — аргентинец получал «Золотой мяч» восемь раз, у португальца пять таких наград.
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