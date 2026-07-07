ФИФА может снять бан с российских команд на фоне решения МОК

Международная федерация футбола (ФИФА) предметно изучит вопрос снятия с российских сборных и клубов запрета на участие в международных турнирах. Об этом сообщил журналист Роб Харрис в социальной сети X.

Вопрос окажется на повестке в организации после того, как 7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

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