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«В мировом футболе люди вменяемые». Колосков оценил вероятность снятия бана с России

Чемпионат.com

Почётный президент РФС и бывший вице‑президент ФИФА Вячеслав Колосков отреагировал на активизировавшиеся разговоры о возможном допуске России к международным турнирам.

Колосков оценил вероятность снятия бана с России
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«Мы уже слышали подобные новости, но как будет на этот раз? Мировая лёгкая атлетика уже сделала заявление — никаких изменений не будет. То же самое у биатлонистов. В мировом футболе люди вменяемые, тем более Инфантино уже аккуратно говорил, что отстранение России бесполезно и несёт только раздор. Остаётся, чтобы слова подтвердились делом и сборная вернулась к участию в соревнованиях. Конечно, такое решение мы ждём, и я в частности. Но стоит отметить, что ФИФА единолично не проводит соревнований за исключением клубного чемпионата мира — везде участвуют конфедерации. Для нас важно решеное ФИФА, но за ним должно последовать и УЕФА. Может, в и их головах что-то щелкнет. Находимся в режиме напряжённого ожидания», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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