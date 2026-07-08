Экс-защитник «Спартака» стал тренером «Народной Команды» из Медиалиги

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов стал главным тренером «Народной Команды» из WINLINE Медиалиги.

© Sports.ru

«Кутепов в прошлом году играл за «Народную» и цементировал оборону в Кубке лиги, а теперь будет рулить игрой нашей команды с бровки. Илья Олегович провел больше сотни матчей за «Спартак» и становился чемпионом России, так что победного опыта точно хватит», – говорится в заявлении клуба.

32-летний Кутепов провел один матч за «Народную Командой» в Кубке Медиалиги. В составе «Спартака» он отыграл 114 матчей, выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

«Народная Команда» выступает в турнирах Медиалиги с 2023 года. За них успели сыграть экс-футболисты «Спартака» (Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Филимонов). В Кубке Лиги-2025 клуб выбыл в первом раунде дивизиона претендентов, уступив «Матч ТВ».