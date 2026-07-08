ФБР расследует дело о финансовых операциях Аргентинской федерации футбола

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США расследуют дело о финансовых махинациях Аргентинской футбольной ассоциации (АФА). Об этом сообщает издание La Nacion.

По информации источника, на фоне чемпионата мира — 2026, проходящего в США, агенты ФБР пытаются установить, каким образом АФА осуществляла деятельность в Штатах, как через американскую финансовую систему проходили сотни миллионов долларов и могли ли некоторые из этих операций содержать признаки преступлений, подпадающих под юрисдикцию страны.

Согласно документам, предоставленным La Nacion, аргентинский бизнесмен Хавьер Фарони и его супруга Эрика Джиллетт перевели через счета в пяти американских банках не менее $ 260 млн, принадлежавших Ассоциации. Среди получателей есть компании, которые, как отмечается, не предоставляли очевидных услуг.

Интерес американских властей к финансовой деятельности АФА возник ещё в сентябре 2024 года. В 2025 году в Штатах началась предварительная проверка.