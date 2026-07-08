«Ювентус» пытается подписать игрока «Реала»

«Ювентус» прилагает серьёзные усилия для трансфера полузащитника «Реала» Браима Диаса. Туринский клуб продолжает вести переговоры о переходе игрока, сообщает Фабрицио Романо в социальной сети X.

Однако сам футболист чётко обозначил свою позицию руководству итальянского клуба как в личных беседах, так и публично — он намерен продолжить выступление за мадридский «Реал».

В сезоне-2025/2026 Браим Диас принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал девять результативных передач. Действующий контракт с мадридским «Реалом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.