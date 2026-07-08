Защитник Блинд третий раз в карьере стал игроком «Аякса»

Дейли Блинд третий раз в карьере стал игроком «Аякса»
Нидерландский защитник Дейли Блинд подписал контракт с «Аяксом», сообщается на сайте амстердамского клуба.
Соглашение с 36‑летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года.
Блинд — воспитанник «Аякса». В 2014 году он перешел в «Манчестер Юнайтед», а спустя четыре года вернулся в Амстердам. Позже защитник играл за мюнхенскую «Баварию» и испанскую «Жирону». Блинд — семикратный чемпион Нидерландов, чемпион Германии, победитель Лиги Европы, обладатель Кубка Англии, Кубка английской лиги и Суперкубка страны. Вместе со сборной Нидерландов футболист стал бронзовым призером чемпионатов мира и Европы.
Андрей Канчельскис: «Как можно критиковать Роналду? Наша молодежь должна равняться на него и Месси. Форварды РПЛ забивают 8 голов за чемпионат – у Лео столько на одном ЧМ»
Генич прокомментирует матч Испании и Бельгии в 1/4 финала ЧМ. Неценко – игру Франции и Марокко, Минин – встречу Норвегии и Англии, Нагучев – Аргентины и Швейцарии
У Месси больше всех голов на одном ЧМ среди игроков 30+ – 8. Аргентинец побил свой же рекорд 2022 года – 7 мячей