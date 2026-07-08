Защитник Блинд третий раз в карьере стал игроком «Аякса»

Нидерландский защитник Дейли Блинд подписал контракт с «Аяксом», сообщается на сайте амстердамского клуба.

Соглашение с 36‑летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года.

Блинд — воспитанник «Аякса». В 2014 году он перешел в «Манчестер Юнайтед», а спустя четыре года вернулся в Амстердам. Позже защитник играл за мюнхенскую «Баварию» и испанскую «Жирону». Блинд — семикратный чемпион Нидерландов, чемпион Германии, победитель Лиги Европы, обладатель Кубка Англии, Кубка английской лиги и Суперкубка страны. Вместе со сборной Нидерландов футболист стал бронзовым призером чемпионатов мира и Европы.