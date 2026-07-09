Дмитриев высказался об упразднении должности президента в «Урале»

Дмитриев об упразднении должности президента в «Урале»: «Неудачи требуют перемен. Клуб уже долгое время не может выйти в РПЛ»
Экс-хавбек «Урала» Игорь Дмитриев оценил перестановки в руководстве екатеринбургского клуба.
Экс-президент «Урала» Григорий Иванов стал заместителем председателя совета директоров, директором назначен Роман Орещук. Должность президента клуба упразднили.
— Ты играл в «Урале», где произошли изменения в руководстве. Иванова убрали с должности президента.
— Конечно, удивился. Как говорится: «Неудачи требуют перемен». К сожалению, «Урал» уже долгое время не может выйти в РПЛ и выполнить задачу.
Конечно же, когда видимся на сборах в Дубае, говорим с Григорием Викторовичем. Только с положительными эмоциями, — сказал Дмитриев, ныне игрок «Спартака».
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