Дмитриев высказался об упразднении должности президента в «Урале»

Экс-хавбек «Урала» Игорь Дмитриев оценил перестановки в руководстве екатеринбургского клуба.

Экс-президент «Урала» Григорий Иванов стал заместителем председателя совета директоров, директором назначен Роман Орещук. Должность президента клуба упразднили.

— Ты играл в «Урале», где произошли изменения в руководстве. Иванова убрали с должности президента.

— Конечно, удивился. Как говорится: «Неудачи требуют перемен». К сожалению, «Урал» уже долгое время не может выйти в РПЛ и выполнить задачу.

Конечно же, когда видимся на сборах в Дубае, говорим с Григорием Викторовичем. Только с положительными эмоциями, — сказал Дмитриев, ныне игрок «Спартака».