«Манчестер Юнайтед» предложил контракт игроку сборной Франции

«МЮ» предложил контракт Тчуамени — источник
«Манчестер Юнайтед» предложил полузащитнику мадридского «Реала» и сборной Франции Орельену Тчуамени пятилетний контракт. Об этом сообщает издание Marca.
По информации источника, предложение содержит хорошие финансовые условия, однако, как отмечают инсайдеры, футболист не стремится покидать мадридский клуб.
В минувшем сезоне 25-летний хавбек провёл 49 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 70 млн.
Сейчас игрок находится в расположении сборной Франции для участия в чемпионате мира — 2026. Скорее всего, он пропустит матч 1/4 финала с Марокко из-за травмы.
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