Агент защитника "Локомотива" сделал заявление о будущем игрока

Агент защитника "Локомотива" Монтеса сделал заявление о будущем игрока
На фоне слухов о возможном уходе Сесара Монтеса из "Локомотива" его агент высказался о будущем защитника.
Ранее в СМИ появилась информация, что мексиканский "Крус Асуль" уже ведет переговоры с московским клубом о трансфере 29-летнего игрока.
"На сегодняшний день Сесар Монтес является игроком "Локомотива". Что касается его будущего, то сейчас никаких окончательных решений нет", — заявил агент футболиста Серхио Визуэте.
По его словам, в настоящее время Монтес восстанавливается после повреждения и получил несколько дополнительных дней отдыха перед началом подготовки к новому сезону.
Агент также сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с руководством "Локомотива", чтобы обсудить дальнейшие планы и определить следующие шаги.
Монтес выступает за московский клуб с 2025 года и является одним из лидеров сборной Мексики.
Булыкин о рекорде Фонтена по голам на ЧМ: «Месси будет тяжело забить еще 5, но бывает разное. Все мы помним, как Мбаппе забил 3 в финале»
Летексье вряд ли отстранят от ЧМ из-за жалобы Египта в ФИФА. Страны не могут наложить вето на выбор судейской бригады, поводом может стать лишь некачественная работа (L’Équipe)
Алексей Гасилин: «Победа над Мексикой – последний пазл, который нужен был Тухелю, чтобы все футболисты сборной Англии поверили в себя»